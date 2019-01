Giovedì 31 Gennaio 2019, 11:18

Continuano i raid contro le auto parcheggiate, questa volta in viale Raffaello al Vomero. Lo scenario che si è presentato stamattina è raccapricciante. Alcuni residenti hanno dovuto fare i conti con i danni ritrovati alle loro autovetture. Vetri rotti, ruote sottratte, ad alcune delle auto addirittura tutte e quattro, danni anche all’interno, specchietti in frantumi.«Abbiamo paura di scendere di casa – reclama un residente della zona collinare – non è la prima volta che accade, ma qui più che furti ci sembrano dei veri e propri dispetti». Alcuni automobilisti hanno intanto reclamano l’assenza di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine ed invocano una presenza più assidua. C’è intanto chi si attrezza con fai da te. «Mi hanno suggerito un escamotage – dice un esercente della zona – ovvero riporre alcuni bulloni antifurto che possono essere svitati solo con chiavi speciali, siamo ridotti anche a questo pur di stare tranquilli e ritrovare le ruote sotto le nostre automobili».Il Presidente della Quinta Municipalità Paolo De Luca ha programmato, già da prima di Natale, scorso un incontro con le Forze dell’Ordine per pianificare insieme la sicurezza sul territorio. «Il prossimo diciannove febbraio – dice De Luca – abbiamo calendarizzato un incontro con Polizia locale e Carabinieri e porremo loro anche la triste vicenda che si è verificata stanotte. Nello specifico, su viale Raffaello è necessario un impianto di illuminazione adeguato ed un sistema di videosorveglianza, al momento unico deterrente per i malviventi che intendono delinquere in questa zona».