Danni causati dal maltempo: cosa possono fare i napoletani per ottenere il risarcimento

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fa la conta dei danni causati dal maltempo anche se le previsioni non inducono all’ottimismo. Ma come deve comportarsi un cittadino napoletano che in questi giorni ha subìto danni a causa del maltempo? “E’ possibile ottenere eventuali risarcimenti – spiega Carlo Claps, presidente di Aidacon consumatori – se i danni sono stati provocati da beni in custodia alla pubblica amministrazione (ad esempio il Comune): in tal caso il danneggiato potrà richiedere il risarcimento facendo riferimento all’articolo 2051 del Codice civile, sempre che non venga provato il caso fortuito”.Dunque, al ricorrente spetterà soltanto l’onere di provare il nesso causale tra l’evento (la caduta di un albero è da annoverare tra questi) e il danno subito da un’auto, una casa o dalla stessa persona fisica. Toccherà poi al custode provare di aver fatto tutto il possibile per evitare la produzione del danno. “L’Ente che ha in custodia i beni non potrà semplicemente difendersi allegando l’imprevedibilità meteo ma dovrà provare la sussistenza delle regolari attività di manutenzione sul bene, tanto da consentirgli di affrontare in condizioni di sicurezza i normali eventi atmosferici. Il principio – continua Claps – non cambia se il bene è custodito da un privato o da un ente pubblico. Ribadisco la totale disponibilità di Aidacon in favore di tutti i cittadini napoletani danneggiati: basterà una semplice mail (info@aidacon.it) per ricevere qualsiasi tipo di chiarimento e di assistenza”.