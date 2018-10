Martedì 23 Ottobre 2018, 11:23

TORRE DEL GRECO - Il maltempo di ieri e i nubifragi di inizio ottobre hanno cancellato letteralmente la spiaggia libera di Contrada Calastro, al confine tra Torre del Greco e Ercolano: l'arenile non esiste più. La frana del muro di contenimento subito dopo la rampa d'accesso per disabili ha aperto una voragine sull'arenile, completamente allagato dalle forti piogge. Come se non bastasse, la spiaggia è stata invasa da spazzatura, in parte restituita dal mare, in parte depositata da incivili: tra i vari rifiuti, c'è anche un frigorifero. Qualche metro più avanti una condotta interrata è riemersa.Tutta la zona porto è stata messa in ginocchio dagli acquazzoni: ogni volta che piove, Contrada Calastro si allaga perché gli alvei scaricano acqua piovana e fango e i residenti restano prigionieri in casa. "Siamo solo ai primi temporali di stagione e siamo già in crisi: cosa accadrà in inverno?", si domandano i residenti, costretti a fare la conta dei danni.