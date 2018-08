Bomba d'acqua su Napoli: evacuato Leroy Merlin, arrivano i vigili del fuoco

Giovedì 16 Agosto 2018, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allagato il parcheggio di Auchan, a Giugliano: l’acqua entra finanche nei grandi negozi, come Leroy Merlin, dove i responsabili del capannone sono stati costretti ad evacuarlo e a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Nel parcheggio c’erano almeno una ventina di centimetri di acqua, che fuoriusciva dai tombini e si infiltrava nei grandi magazzini.Il temporale estivo ha provocato danni, i consueti danni, anche a Marano, dove decine di arterie si sono allagate: via Corree, via Piave, corso Mediterraneo le zone più colpite dal nubifragio. Soliti danni all'asfalto, insomma, che nemmeno la pulizia di diverse caditoie è riuscito a rendere meno pesante. Marano è progettata, come rete dei sottoservizi, per un massimo di 30 mila abitanti; ora il numero degli abitanti è superiore alle sessantamila unità.