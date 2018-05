Così i clan crescono i figli: «Ti ha picchiato? Torna lì e spara a quell'infame».

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 09:15

CASTELLAMMARE «Spara, a papà. Sparalo a questo infame». Padre e figlio. Il capofamiglia dei Fontana, legato al clan dei «falsi pentiti», e il 17enne che deve imparare come comportarsi dopo l'affronto da parte di un rivale. Un battesimo del sangue in stile camorristico per il rampollo dei cosiddetti «Fasano», la famiglia Fontana del rione Acqua della Madonna, a Castellammare, Il giovane le aveva prese in villa comunale; tornato a casa per lamentarsi, l'intero nucleo familiare - genitori, fratelli, zii, cugini - si era radunato per spingerlo a mettere in atto la vendetta. Dal papà i preziosi «consigli» per fare una lezione a chi aveva osato sfidarlo. Dalle donne di casa le pistole, tirate fuori al volo dalle borsette: erano in due, riprese dalle telecamere, ma mai identificate con certezza perché i loro volti sono rimasti nell'ombra.«Quell'agguato fu un rito di iniziazione» sostiene l'accusa. E in sei, tutti imparentati con due minorenni che presero parte attiva ad un agguato, sono stati condannati in abbreviato dal gup del tribunale di Torre Annunziata, Emma Aufieri. In otto misero in atto una spedizione punitiva in perfetto stile Gomorra, per vendicare uno sguardo di troppo ed un litigio finito male per un 17enne imparentato con i Fontana. Il giovanissimo fu armato di pistola un revolver dal papà.