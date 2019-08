«Dateci il lavoro, restare a Napoli è il nostro sogno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Agosto 2019, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 09:09

Sogni e bisogni si intrecciano ascoltando le storie dei partecipanti al concorso in Regione Campania. Il numero di domande supera il milione, mentre sono quasi 280 mila le persone candidate per appena 2.175 posti disponibili. C'è chi è alla prima prova, chi le ha tentate tutte ed è demotivato, chi è ottimista e vuole crederci, chi arriva perfino dalla Calabria. Il fil rouge che accomuna gran parte di loro però è quello di contribuire alla propria città, ad arricchire lo status della propria Regione per renderla un posto migliore, dove è bello vivere e lavorare, appunto. Quasi nessuno infatti pensa di sradicarsi per cercare fortuna all'estero e in pochi perfino al Nord Italia. I tempi, insomma, stanno cambiando e forse la sfiducia che in altre città sia tutto diverso, non invoglia i giovani a fare la valigia e partire.