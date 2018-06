Datteri, il pranzo proibito dei vip: denunciati professionisti napoletani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 12:11

CASTELLAMMARE - Lotta ai predoni del mare, ora nel mirino finiscono anche i clienti vip dei datterari stabiesi. Già pregustavano un bel piatto di linguine ai datteri di mare ma a rovinare il pranzo di due imprenditori della Castellammare «bene» ci hanno pensato i militari della guardia costiera. Da tempo i militari della Capitaneria di porto e il nucleo di polizia giudiziaria hanno dichiarato la guerra ai datterari stabiesi, decine di pescatori di frodo tutti schedati negli archivi e denunciati più di una volta. Ma le indagini, che vanno avanti da mesi, hanno permesso di ricostruire tutta la filiera che si muove dietro la pesca del prelibato mollusco e ad essere «conosciuti» ormai non sono solo pescatori, rivenditori e intermediari ma anche i facoltosi acquirenti. Professionisti e imprenditori abituati a frequentare i salotti buoni della città, persone ricche, capaci di spendere anche duecento euro per un paio di chilogrammi di datteri di mare con i quali allestire, e magari offrire ad amici e parenti, un pranzo da buongustai. Sono loro che alimentano quello che gli uomini dell'intelligence della Capitaneria di porto bollano senza mezzi termini come «il sistema».