Davide morto sotto l'albero, Cnr apre indagine interna. Oggi i funerali nella sua San Nicola

Giovedì 1 Novembre 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 12:29

È il giorno dell'addio a Davide Natale. I funerali verranno celebrati nel pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola La Strada, dove Davide abitava con i genitori e la sorella.Il doloroso percorso dell'autopsia è stato completato ieri, il corpo del ventunenne ucciso dal crollo di un albero mentre usciva dall'università è stato finalmente restituito alla famiglia. Mamma Stefania, papà Giovanni e la sorella diciottenne Noemi non hanno più lacrime, sopraffatti dal dolore aspettano di poter accompagnare il loro Davide nell'ultimo viaggio. Il corpo del ventunenne raggiungerà San Nicola La Strada poco dopo mezzogiorno; verrà allestita una breve camera ardente fino alle 15.30 quando ci sarà la celebrazione funebre. Sono attese migliaia di persone in chiesa: gli amici di una vita, quelli della scuola e della pallacanestro, ma anche tante persone comuni che vogliono far sentire l'abbraccio della città alla famiglia devastata dal dolore.IL CNRHanno chiesto di poter partecipare alla celebrazione anche alcuni rappresentanti del Cnr. L'albero che ha ucciso Davide è crollato dal giardino del Centro Nazionale di Ricerca a Fuorigrotta, tutte le persone che frequentano la struttura sono attonite, in molti parteciperanno in forma anonima ai funerali, però c'è la volontà di essere lì anche in veste istituzionale. L'ultima parola, però, è stata lasciata alla famiglia che potrebbe non volere in quella chiesa i rappresentanti del centro.Intanto ieri nella struttura di Fuorigrotta è stata una giornata di lavoro intenso. All'Istituto Motori è arrivato da Roma il direttore generale del Cnr, Giambattista Brignone, in compagnia di un avvocato incaricato direttamente dai vertici della struttura, di analizzare tutti gli incartamenti per iniziare ad avere un quadro preciso della situazione.