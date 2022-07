Davide Sannino ucciso 26 anni fa, l'appello dei fratelli: «Nessun legale ci vuole seguire»

Il candore del suo animo s’intravede finanche attraverso il bianco della camicia che indossa, sorridente davanti a una torta, mentre si appresta a spegnere le candeline per il suo diciottesimo compleanno. Sorride in quella foto Davide Sannino, quella di un giorno felice, uno dei tanti trascorsi insieme alla sua famiglia. Quella che oggi, a distanza di 26 anni, non è stanca di lottare e di chiedere giustizia per il ragazzo. «Non riusciamo a trovare un avvocato che sia disposto a far luce su questa vicenda» - è l’appello di Jonathan, che con il fratello Daniele porta avanti la battaglia per la verità. Una verità che si attende dal 19 luglio 1996, quando Davide, 19 anni appena e fresco di diploma sognava la sua vita futura. Ma quella sera a Massa di Somma qualcuno gliela spezzò barbaramente prima del previsto.

Dopo essere uscito con gli amici per festeggiare la fine della scuola, Davide resta vittima di un agguato a opera di una banda di quattro giovani. Uno di loro gli spara un colpo di pistola alla nuca durante una rapina. Una brutta storia per la quale nessuno ha ancora pagato. Una storia fatta di minacce, intimidazioni, pressioni ai familiari della vittima, tanto che addirittura un paio di anni dopo l’accaduto qualcuno voleva liquidarli con 100milioni di lire dell’epoca («come se bastassero i soldi a cancellare una perdita e il dolore procuratoci», commentano i fratelli di Davide). Oggi a pochi giorni da quel tragico anniversario Daniele e Jonathan rinnovano il loro appello alla giustizia.

Chi era Davide Sannino?

«Un ragazzo pieno di speranze, di gioia di vivere. A 19 anni non si può essere altrimenti. Diplomato odontotecnico, maestro di solfeggio, con un test appena superato per diventare carabiniere e con tante aspettative per il futuro. Ma una vita interrotta per il pensiero passato nella mente di un balordo».

Quando accadde?

«Il 19 luglio 1996. Per festeggiare il diploma si recò a Massa di Somma insieme ai suoi amici, dove vennero rapinati di due scooter. Di ciò che accadde precisamente l’unica cosa che abbiamo saputo è che Davide venne ammazzato. Ci chiamarono a casa e ci dissero che era in ospedale, dove lo trovammo su un letto pieno di sangue».

Davide sognava di fare il carabiniere…

«Sì, il suo sogno era di vestire la divisa dell’Arma. Un sogno svanito, lasciando tutti noi con l’amaro in bocca».

Perché voleva entrare nell’Arma?

«Ci è stato insegnato il rispetto delle regole, delle leggi e soprattutto ad amare il prossimo. Valori che combaciano con quelli di un carabiniere».

Come si è concluso l’iter giudiziario per la morte di vostro fratello?

«Fu fatto un procedimento penale che si è concluso con la prescrizione del reato. Riguardo quello civile tra un paio d’anni andrà in prescrizione anche questo, perché non troviamo un legale che ci voglia assistere».

Perché?

«Non lo sappiamo. Abbiamo chiesto a più persone, ma puntualmente si rifiutano senza spiegarci il motivo».

Cosa chiedete esattamente?

«Che sia fatta pienamente giustizia. Se viene emessa una sentenza, si deve rispettare. Se il giudice decreta che c’è un danno da pagare bisogna pagarlo. Ma non per i soldi, che non ci interessano. Piuttosto perché la legge va rispettata».

Chi ha ucciso Davide ha pagato per quel reato?

«Ha pagato, ma non pienamente. Non c’è nessun risarcimento che ci sia stato riconosciuto. L’ultimo avvocato che ci ha seguiti e a cui abbiamo fatto pressione affinché venisse notificata la sentenza ai responsabili, ci rispondeva sempre “no, lo faremo nei prossimi mesi”. Allora gli abbiamo revocato il mandato, perché non ha mai voluto notificare la sentenza civile del 2015».

Cosa dice questa sentenza?

«Che c’è un risarcimento da pagare intorno ai 600mila euro, ma non c’è nessun avvocato che voglia occuparsene».

Che fine hanno fatto gli autori della rapina di quella sera di 26 anni fa?

«Lavorano e si sono rifatti una vita».

Qual è il vostro appello?

«Che possiamo avere piena giustizia per quanto ci è accaduto, perché è stato dilaniante. Non siamo stati seguiti da nessuno. Se si fosse trattato di un omicidio di camorra, può darsi che avremmo avuto qualcuno che ci seguisse. Invece siamo stati lasciati da soli. Ora siamo cresciuti, ma vogliamo giustizia. Sia per Davide che per nostra madre che non c’è più».