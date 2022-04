Dda, il magistrato Visone: «Crisi sociale a Napoli, così la repressione è inutile»

«A Napoli è in corso una vera e propria crisi sociale. Se questa città non dà delle risposte ai suoi ragazzi, con la repressione noi facciamo ben poco, è come svuotare il mare col cucchiaino». Così il magistrato della DDA Giuseppe Visone nel corso dell’intervista rilasciata a Il Monito che andrà in onda venerdì 29 aprile alle 22.30 su Tv Luna.

«Non ci troviamo di fronte soltanto a una emergenza criminalità da affrontare con gli strumenti dell’investigazione e della repressione – ha detto il magistrato - ma ad un momento di grande difficoltà dove le istituzioni poco sono vicine ai cittadini. Bisognerebbe fare di più sul versante della istruzione, cultura, fornendo alternative ai giovani che in questo momento a Napoli sono oggettivamente schiacciati, hanno difficoltà a uscire dalla loro realtà familiare. Se questa città non dà delle risposte ai suoi ragazzi, con la repressione noi facciamo ben poco».

“In alcuni quartieri di Napoli si viaggia con un tasso di dispersione scolastica fino al 45%, – ha aggiunto Visone -. Se non si crea un vero e proprio patto tra famiglie e istituzioni non ne usciamo. Quello che sta accadendo non è altro che un sintomo di un malessere ben più profondo che riguarda l’intero tessuto sociale di questa città”.

Prendendo spunto dal reportage, a firma di Maarten van Aalderen per il De Telegraaf, celebre quotidiano olandese, nel quale Napoli viene descritta come una città “con una forte identità culturale” e con una trasformazione positiva in atto, Rosa Criscuolo ha chiesto al magistrato anche una riflessione sulla città che vuole emergere scrollandosi di dosso l’immagine di metropoli violenta. “Credo che Napoli abbia in sé delle potenzialità straordinarie che andrebbero coltivate, aiutate, incentivate – ha affermato Visone -. Bisogna approfittare di questo grande momento che Napoli vive, di grande spinta, che va cavalcata migliorando l’accoglienza e i servizi, perché sulla qualità dei servizi cogliamo tanti malumori”.

Nel corso della puntata, la sesta del format ideato da Rosa Criscuolo e condotto con Lorenza Licenziati, sono intervenuti anche il senatore Francesco Urraro che ha fornito alcuni aggiornamenti sulla riforma della Giustizia in atto “l’attenzione è stata rivolta ai riti – ha sottolineato Urraro -anche se il tema Giustizia non è soltanto confinato alle riforme del processo, in quanto vi è un intero sistema Giustizia su cui lavorare, aspetto che da sempre abbiamo evidenziato”; e il giornalista Simone Di Meo, per il quale “esistono generazioni di giovanissimi che sono irrecuperabili. Non credo – ha spiegato Di Meo - che esistano i presupposti per riuscire a salvare dal punto di vista della rieducazione civile bande di killer che ad appena 14-15 anni hanno già sulla coscienza e sul casellario giudiziario accuse per omicidi e reati vari”.