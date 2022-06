Centinaia di persone in fila sotto il sole davanti all'aeroporto di Capodichino: a causa dello stop deciso dai tassisti in varie città d'Italia contro il Ddl concorrenza, mancano le vetture all'esterno dello scalo. I passeggeri sono in attesa degli “Alibus” dell'Anm per raggiungere le principali destinazioni del centro città e della Stazione centrale.