De Iesu prefetto con l'incarico di vicedirettore generale della Pubblica sicurezza

Martedì 21 Maggio 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 12:56

È arrivata ieri in Consiglio dei Ministri la nomina a prefetto del questore di Napoli Antonio De Iesu, ora chiamato a svolgere le funzioni di vice direttore generale della Pubblica sicurezza per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.Il conferimento del prestigioso incarico, del quale si parlava da tempo, era stato ufficializzato una settimana fa a Napoli dal capo della Polizia Franco Gabrielli: «De Iesu - aveva detto Gabrielli - viene a Roma per assumere un meritatissimo incarico. A Napoli ha lavorato egregiamente: ricordo ancora quando, due anni fa, mentre era questore a Milano, lo chiamai per annunciargli il trasferimento nel capoluogo campano».Per la successione al vertice di via Medina la candidatura più accreditata sarebbe quella di Alessandro Giuliano, dirigente dello «Sco», il Servizio centrale operativo, 51 anni, figlio di Boris, capo della Mobile di Palermo che nel 1979 fu ucciso dalla mafia. Ma circola anche il nome dell'attuale questore di Catania, il napoletano Alberto Francini.