De Luca da Fazio: Campania da giallo a rosso in 72 ore, il ministero spieghi cosa è successo

La Campania «nel giro di 72 ore è passata da zona gialla a zona rossa. Una decisione che ha lasciato delle zone d'ombra. Il ministero dica cosa è accaduto». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a «Che tempo che fa».

Per De Luca «o le carte che non sono state lette martedì o non sono state lette venerdì. Oppure il Governo non ha retto alla campagna di sciacallaggio contro la Campania. Per noi non cambia niente, noi ci manterremo sulla linea del rigore».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO De Luca torna da Fazio: «La scuola è tra i primi vettori... LA CURIOSITÀ De Luca diventa un panino: dal Cinghialone al Fratacchione, a Torre... VIRALISSIMO Il «fratacchione» di De Luca spopola e diventa anche un...

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA