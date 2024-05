Napoli, De Luca chiarisce su don Patriciello: «Io polemico solo con la Meloni»

«Non c'è nessuna reazione stizzita che io sappia, c'è una grande mistificazione e un'aggressione mediatica nei miei confronti. La mia polemica era nei confronti della Meloni, non di altri». È quanto detto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione della riapertura dello stadio Collana a Napoli, a proposito delle reazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alle sue considerazioni sul parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello.

«La Meloni che ha utilizzato la presentazione di un progetto istituzionale per fare una sceneggiata di politica politicante. Quella si chiama politica politicante, demagogia, cialtroneria, e la mia polemica nei confronti di questo clima, che è quello che obbliga magari dirigenti di aziende dello Stato a mettersi la maglietta sul petto per dare prova di sottomissione e di subalternità al governo. Queste sono cose vergognose che vanno combattute in maniera esplicita», ha aggiunto De Luca, spiegando che «la camorra non c'entra niente, c'entra solo la Meloni e le strumentalizzazioni politiche che fa di artisti, di cantanti, di scienziati e di varia umanità».

«Per il resto io amo molto i tanti esponenti del mondo cattolico che stanno utilizzando in questo momento per esempio le risorse stanziate alla Regione Campania per gli oratori. Ci sono decine di parroci che stanno creando cose bellissime per aggregare i giovani nelle loro parrocchie. È un lavoro prezioso di aggregazione delle giovani generazioni. E soprattutto sono convinto che la lotta alla camorra la si fa creando il lavoro, aprendo i cantieri, e quindi chi non può parlare di lotta alla camorra è il governo Meloni che tiene bloccate le risorse da più di un anno, altro che camorra.

La lotta alla camorra si fa creando lavoro, non facendo demagogia».