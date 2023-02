De Luca visita Soresa: «Fornitori di farmaci pagati in 7 giorni»

Il presidente della giunta regionale ​della Campania Vincenzo De Luca ha incontrato il cda di Soresa SpA presieduto da Tommaso Casillo, il direttore generale Alessandro Di Bello, i direttori operativi e il personale dell'azienda. «Abbiamo avuto - ha dichiarato Casillo - un utile ed importante confronto con il presidente Vincenzo De Luca sia sugli importanti risultati che abbiamo raggiunto in questi mesi, ad esempio il confermato record per i tempi di pagamento per le forniture farmaceutiche, sia sulle sfide future che immaginano Soresa sempre più centrale e strategica nell’implementazione delle linee di indirizzo di Regione».

Al centro dell'analisi i dati di Farmindustria sui tempi di pagamento delle Regioni per le forniture farmaceutiche: «Anche nell'ultimo trimestre del 2022, in Campania è di soli 7 giorni. Nello stesso periodo, la media nazionale è 45», il motivo di orgoglio.

«Facciamo nostra - ha sottolineato Di Bello - la sfida operativa che ha lanciato il presidente De Luca. Soresa continuerà ad impegnare le sue energie e risorse nel perseguimento dell’ambizioso obiettivo della giunta regionale di miglioramento delle politiche sanitarie regionali al fine di realizzare un modello sanitario locale efficiente e sempre più vicino al cittadino campano».