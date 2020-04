Settemila mascherine del tipo Ffp2 sono state donate, a nome dell’amministrazione comunale, dal sindaco diNapoli Luigi de Magistris ai rappresentanti di alcune tra le categorie maggiormente esposte al Covid 19 ed impegnate al contrasto della pandemia. Si tratta, tra l’altro, di presidi sanitari il cui utilizzo viene prescritto o consigliato a chi può o potrebbe trovarsi a diretto contatto con pazienti positivi. Le settemila mascherine di tipo Ffp2 sono state ritirate a Palazzo San Giacomo dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli Ciro Carbone, dal presidente dell'Ordine dei Famacisti della provincia di Napoli Vincenzo Santagada e dal presidente dell’Ordine dei medici e segretario della Federazione italiana dei medici di famiglia Silvestro Scotti.

Da tutti è arrivato «l’apprezzamento più vivo per la sensibilità e la stretta e reale vicinanza dimostrata dal Comune di Napoli nello stare accanto a chi sta lottando in prima linea per contrastare la terribile epidemia» hanno commentato Carbone, Santagada e Scotti.



In particolare Santagada ringraziato de Magistris «per l’attenzione, la sensibilità e il sostegno ai farmacisti di Napoli. Nei prossimi giorni distribuiremo il materiale ai farmacisti assieme anche alle visiere di protezione acquistate dall’Ordine per turti i farmacisti della provincia di Napoli». © RIPRODUZIONE RISERVATA