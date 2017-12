Le famiglie rom che dalla scorsa estate sono sistemate nell'Auditorium di Scampia avranno una diversa sistemazione subito dopo l'inizio del nuovo anno. Una sistemazione che - ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della presentazione del Capodanno - «non sarà per ora la caserma Boscariello visto il ritardo clamoroso con cui ci è stata consegnata». Il.Comune dunque ha lavorato «ad altre opzioni» e - come sottolineato del sindaco - «sarà una sistemazione assolutamente adeguata». Le famiglie rom pertanto parteciperanno al concerto in programma il 1 gennaio all'Auditorium. «I concerti - ha affermato il sindaco - sono per tutti e abbiamo fortemente voluto che si tenesse anche quest'anno».

Venerdì 29 Dicembre 2017, 18:10

