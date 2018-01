«Dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino stiamo pagando a livello nazionale, da Barcellona Pozzo di Gotto fino a Trento, un arretramento delle iniziative culturali nelle nostre piazze». Lo denuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che sull'argomento ha dedicato un passaggio del suo intervento in Consiglio comunale, rivolgendosi al consigliere del Movimento 5 Stelle Matteo Brambilla. «Non so raccontarvi cosa è accaduto - ha spiegato de Magistris - per poter organizzare il concerto di Franco Ricciardi del 6 gennaio scorso a Scampia. Ogni giorno qualcuno ci fa la morale che la criminalità non si sconfigge solo con forze dell'ordine e magistratura. Ma io mando un messaggio a Roma: come si fa a chiedere cosa facciamo per la rinascita di un certo territorio se non ci fate più portare la cultura nei luoghi della sofferenza?». De Magistris aveva rilasciato dichiarazioni simili in occasione del concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito, quando aveva lamentato la presenza all'ingresso della piazza di «troppe tansenne, l'immagine di un paese che ha troppa paura».

Martedì 9 Gennaio 2018, 18:39

