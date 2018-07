Martedì 3 Luglio 2018, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 19:55

Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il vicepremier, Luigi Di Maio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca della Repubblica Italiana, Marco Bussetti e il sottosegretario alla presidenza del consiglio per il sud, Giuseppina Castiello. Presenti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, mentre in rappresentanza del Coni il presidente Giovanni Malagò, il segretario generale Caro Mornati e l'Ad di Coni Servizi, Alberto Miglietta. All'incontro, ci sono anche il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Raffaele Cantone, il presidente della Fisu, Oleg Matisin, quello del Cusi Lorenzo Lentini, il Commissario straordinario delle Universiadi, Luisa Latella con l'advisor Raffaele Pagnozzi. Al centro del summit il villaggio per gli atleti, in quella che è la prima riunione a cui partecipa il nuovo governo.