De Magistris: «Edificio a rischio crollo», ma scrive all'indirizzo sbagliato

Il sindaco scrive a un suo nemico politico: l'antico palazzo che gestisci nel centro storico è un pericolo per la cittadinanza, mettilo subito in sicurezza altrimenti ti denuncio. Il nemico politico non si scompone, si fa una bella risata e scrive al sindaco: hai sbagliato destinatario, quel palazzo non l'ho mai gestito, la tua ordinanza devi spedirla a qualcun altro.

Adesso non mettetela sulla bieca e facile ironia, a chiunque può capitare un errore, anche a voi sarà successo, perché non può accadere a un sindaco? E il fatto che questo errore coinvolga palazzo Spinelli di Laurino, gioiello architettonico del sedicesimo secolo, non autorizza nessuno ad essere irridente o sarcastico: si tratta di un banale scambio di persona che nelle prossime righe chiariremo.

Qualche giorno fa da Palazzo San Giacomo è partita una delle consuete ordinanze a tutela della pubblica incolumità: i tecnici del Comune hanno rilevato che dalla facciata dell'edificio al numero 362 di via dei Tribunali si verifica «distacco di intonaco da facciate e cornicione». Il sindaco, a firma congiunta con il dirigente del servizio sicurezza abitativa, Fabio Vittoria, scrive che bisogna vietare alle persone di uscire sui balconi, che è necessario interdire l'accesso dal portone finché non sarà stato creato un percorso che elimini il pericolo ed è anche importante evitare che le persone possano camminare a ridosso del palazzo. Il documento prosegue spiegando che della vicenda è stato informato anche il Prefetto e che, se non si interviene in fretta, scatta la denuncia penale.

Già, ma a chi va spedita questa ordinanza? Dopo un lungo e accurato controllo (almeno immaginiamo che funzioni così) Palazzo San Giacomo presenta la risposta ufficiale al sindaco: il palazzo appartiene all'Acer, l'agenzia di edilizia residenziale della Regione Campania che è presieduta da David Lebro, fiero oppositore politico di de Magistris e fedelissimo del governatore De Luca.

Ecco, allora, che si trova un destinatario il sindaco «ordina all'Acer, Agenzia Campana Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante David Lebro», di sistemare quel palazzo malconcio e, in mancanza, avvisa la Regione Campania e David Lebro che scatterà una denuncia. Missione compiuta.

Non si sa bene a quale indirizzo sia stata spedita l'ordinanza, sta di fatto che ieri mattina, quando abbiamo provato a sentire l'Acer per chiedere ragione dei presunti pericoli a Palazzo Spinelli di Laurino, sono tutti caduti dalle nuvole. Nessuno era a conoscenza dell'ordinanza e, soprattutto, nessuno sapeva che tra i beni dell'Agenzia ci fosse anche quell'edificio così antico e prestigioso, anche perché l'Acer non ne è affatto proprietaria e nemmeno lo gestisce, ovviamente.

Così dopo aver appurato che la vicenda dell'ordinanza era effettivamente reale, il presidente dell'Acer, David Lebro, ha scritto un breve e cortese messaggio al sindaco e, per conoscenza, al Prefetto che era stato informato di questa incresciosa vicenda: «Annullate immediatamente quell'ordinanza e cercate il vero proprietario dell'immobile».

A trovare i proprietari delle case che si trovano dentro Palazzo Spinelli di Laurino noi ci abbiamo messo più o meno dieci minuti. Siamo andati nell'androne e abbiamo chiesto: ogni appartamento ha un proprietario differente e l'edificio è gestito in maniera corretta da un amministratore che, peraltro, senza nemmeno aspettare l'ordinanza del Comune, ha già fatto partire una serie di lavori alle facciate, proprio per evitare possibili problemi di cedimenti. Insomma, alla fine il destinatario dell'ordinanza l'abbiamo anche rintracciato ma s'era già organizzato da solo per evitare problemi, sicché, probabilmente di quell'ordinanza non ci sarà nemmeno bisogno.

«Si dice che quel palazzo sia abitato da un fantasma - chiosa con un sorriso David Lebro, protagonista suo malgrado di questa vicenda - forse è stato lo spirito a creare il caos nel quale è inciampato il Comune. Fa nulla, l'importante è che adesso il sindaco abbia scoperto chi è il reale proprietario di palazzo Spinelli».

