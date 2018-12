«In questi giorni in Parlamento è in discussione un emendamento che prevederebbe finalmente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Più volte, anche nei giorni scorsi, ho espresso al Governo e al Parlamento la necessità di definire questa ingiusta pagina del pubblico impiego». Lo dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alla vicenda della stabilizzazione dei lavoratori LSU. «A Napoli i lavoratori socialmente utili svolgono funzioni essenziali per il nostro ente, e lo fanno con grande dedizione e senso di responsabilità. Auspico che lo Stato saprà garantire il giusto e meritato riscatto per queste lavoratrici e per questi lavoratori e che non verrà meno agli impegni presi», conclude de Magistris.

Domenica 16 Dicembre 2018, 13:17

