De Magistris: pace significa anche dare segnali e simboli dal territorio

«Pace significa anche segnali e simboli dal territorio, dal basso. Ne cito solo quattro, dei numerosi fatti, durante il mio mandato di sindaco». Così Luigi de Magistris, che poi spiega: «Inserimento di Napoli città di pace nello statuto del comune; delibera di giunta comunale con cui abbiamo dichiarato il porto di Napoli denuclearizzato e quindi “interdetto” l’accesso a navi e sommergibili con bombe e missili nucleari; adesione al progetto dei corpi civili di pace, persone che operano in prima linea per la cultura della non violenza, della solidarietà e dell’accoglienza». E ancora: «Dichiarare il porto di Napoli aperto e quindi accogliere i rifugiati di ogni parte del mondo, molti vittime delle guerre in Africa e Medio Oriente, quando invece il governo li respingeva e ci voleva anche imporre con violenza istituzionale di non accogliere bambini, donne e persone che scappavano disperate da sete, fame e guerre». Conclude: «Sempre dalla parte della pace, contro ogni guerra».

