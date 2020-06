De Magistris in tv a Quarta Repubblica: «Caso Palamara, era un sistema non molto lontano dalla P2»

LEGGI ANCHE

«Sono completamente distante da Salvini e penso che sulla Diciotti abbia sbagliato, ma trovo gravissimo, inquietante e qualcosa che non ha nulla a che vedere con la magistratura quando si dice 'quello ha ragione, ma lo dobbiamo attaccarè., non è una questione se viene condannato o meno, è qualcosa di più grave della condanna, è un fatto etico». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite disu Rete 4, commentando ilSecondo de Magistris dall'inchiesta di Perugia è emerso «e che ha deciso procuratori, procuratori nazionali antimafia, presidenti di Tribunali, e va contro l'indipendenza anche interna dei magistrati. Indipendenza della magistratura non significa solo dai partiti politici o dalle lobby, ma anche dal proprio interno, e quando i magistrati all'interno colludono con l'esterno diventa un sistema che è anche criminale».«Quandodice 'abbiamo difeso l'indipendenza dei magistratì - ha ricordato de Magistris - dice una cosa falsa e io sono testimone che già 13 anni fa non era così, parlo di, nel 2007 e nel 2008. Immaginiamo queste due persone, Palamara e Cascini, in 13 anni, il trojan è di appena un anno fa. Sono stati sfortunati che ci sono magistrati coraggiosi che hanno cominciato a fare le inchieste a Perugia».«Cascini e Palamara? Potrei scrivere un libro su quello che ho visto, era la coppia vincente per fermare magistrati onesti che indagavano sul sistema che è stato portato alla luce». De Magistris, rievocando gli anni delle sue inchieste da pm a Catanzaro, ha ricordato «un episodio che mi ha inquietato moltissimo, a me che ho sempre creduto nell'autogoverno della magistratura e nell'Anm come organo di difesa dei magistrati autonomi. Quando grazie ai magistrati ordinari di Salerno stava finalmente venendo fuori la verità, e in quelle verità c'erano persone molto influenti all'interno della magistratura, alcune delle quali ancora al loro posto,. Palamara presidente dell'Anm, con Cascini che lo sosteneva, disse: 'Il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpì. Vorrei che magistrati onesti come Davigo e altri cominciassero a prendere le distanze da questa cloaca, altrimenti la magistratura non si pulirà, perché i magistrati onesti hanno paura delle correnti, e questo è un tema democratico».«Sembra un'esagerazione ilma se ci sono persone delle istituzioni, e tra queste magistrati, appartenenti ad altri organi di controllo e anche politici, che prendono decisioni così inquietanti in luoghi altri e le ratificano in luoghi istituzionali da un punto di vista formale, incidendo sul corretto andamento degli organi costituzionali,», ha detto ancora de Magistris. «Uno dei filoni di indagine che stavo seguendo quando quel sistema molto interno alla magistratura mi fermò - ha aggiunto de Magistris - era proprio questo, e lascio immaginare anche il prezzo che ti fanno pagare dall'interno. Non sopportavano che parlassi male,».