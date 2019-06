De Magistris: violenza giovanile, a Napoli è l'emergenza più grave

Lunedì 3 Giugno 2019, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 16:00

«Il fenomeno della violenza in età sempre più giovane è per me, in questo momento, l'elemento di maggiore preoccupazione in città». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando i fatti di cronaca che lo scorso sabato sera hanno visto coinvolti anche giovanissimi, episodi che giudica «inaccettabili».De Magistris ha incontrato questa mattina il nuovo questore di Napoli, Alessandro Giuliano, con il quale, spiega, «abbiamo fatto una bella chiacchierata. È un questore di grande esperienza nonostante sia giovane, è un questore di prima linea e ho avuto un'ottima sensazione, sono convinto che confermerà e consoliderà gli straordinari rapporti istituzionali che ci sono in città sul tema sicurezza tra Prefettura, Questura, le altre forze di polizia e il Comune di Napoli».Tornando sugli episodi che hanno visto protagonisti baby gang composte anche da giovanissimi, de Magistris ha sottolineato che si tratta di «un problema che preoccupa e da non sottovalutare, ma sbaglia chi parla di tema napoletano, basta vedere la cronaca. È un tema che deve interrogare tutti, per prime le forze di polizia che devono garantire maggiore controllo del territorio, ma anche il mondo della comunicazione perché è un tema che si alimenta anche attraverso i modelli del male».