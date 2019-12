Un incontro politico con momenti di spettacolo. Al teatro Bolivar il pubblico ha ascoltato il consigliere regionale, il generale Carmine De Pascale che ha annunciato e spiegato i motivi della sua ricandidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania; ma ha anche potuto assistere a momenti musicali e a letture poetiche.



I brevi interventi infatti del presidente del gruppo consiliare "De Luca Presidente" alla Regione De Pascale sono stati intervallati tra gli altri dall'attore e regista Gigi Savoia, che ha declamato al pubblico "A Silvia" di Giacomo Leopardi e dalla bravissima giovane promessa della musica Milena Setola, che in vari momenti della serata, ha allietato la platea con brani classici della tradizione napoletana.



Motivando la sua scelta di ricandidarsi per i prossimi cinque anni, De Pascale si è soffermato in particolare su quelli che sono i punti critici che la Regione deve affrontare nell'immediato futuro: l'ambiente «Il nostro territorio deve ridiventare nuovamente la Campania Felix di un tempo». La sanità: «Dopo la fine del commissariamento e i conti di nuovo finalmente in ordine dopo anni di spese allegre delle giunte passate, ora la priorità deve essere il malato. Dobbiamo ridargli dignità». Sui trasporti: «I cittadini campani devono arrivare a preferire alla propria auto i mezzi pubblici». Sull'occupazione: «La Regione deve farsi voce della fame di lavoro che esiste nei nostri territori. Il governo deve fare scelte di sviluppo finalmente coraggiose per la Campania e il Sud».



L'incontro si è concluso con tutti i protagonisti dell'evento sul palco a cantare insieme al pubblico dalla platea.



«Vedere tutte queste persone - ha dichiarato al termine dell'evento il consigliere De Pascale - è stata una conferma. Mi ha dato una forza incredibile per continuare un cammino che ho iniziato anni fa, quando in occasione del mio ultimo incarico da militare a Napoli, decisi di mettere a disposizione dei cittadini campani la mia esperienza ed il mio impegno. Oggi, a distanza di cinque anni e proprio per i lusinghieri risultati raggiunti, sono dell’idea - ha concluso De Pascale - che tanto ancora posso dare alla nostra amata terra in termini di serietà, abnegazione e competenza del fare. L’ho capito dalle strette di mani, dagli sguardi e dalle parole che ho scambiato con ognuna delle persone presenti questa sera qui al Bolivar e con tutti coloro che ho avuto modo di incontrare negli ultimi mesi. Il futuro del nostro territorio, oggi più che mai, è nelle nostre mani. Nelle mani di tutti i cittadini onesti della Campania».



