Dea bendata alle porte di Napoli: vinto 1 milione giocando 1 euro

Mercoledì 20 Marzo 2019, 17:24

MillionDAY, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo: finora Marzo è stato un mese molto fortunato nel quale sono state realizzate 5 vincite da 1 milione, con le quali sale a 53 il numero totale dei giocatori diventati milionari!Martedì 19 marzo, infatti, un giocatore di Volla della città metropolitana di Napoli ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro.I numeri vincenti sono stati 7 , 28, 32, 51, 54 e quella di ieri sera è stata la 53esima vincita milionaria dalla nascita del gioco.La combinazione vincente è stata realizzata nella ricevitoria del Sig. Angelo Corcione in Via Lufrano 61, Volla. Fino ad oggi il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per un totale di oltre 135 milioni e 85 mila euro facendo registrare anche 16.014 vincite da 1.000 euro.