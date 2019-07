Napoli: violenza in corsia, ecco il decalogo di «difesa» per medici e infermieri

Lunedì 29 Luglio 2019, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 17:41

Lo hanno chiamato «Decalogo salva Infermiere» ma in realtà, l'iniziativa riguarda la tutela dalle aggressioni contro tutti i gradi e ruoli del personale sanitario. Medici, infermieri, autisti ed equipe del 118,operatori socio sanitari e tutte le figure del comparto ospedaliero e degli ambulatori in città potranno aderire alla campagna lanciata dal sindacato Fials per chiedere alle dirigenze dei presidi l'attuazione di 10 punti ben precisi. Dopo le ultime aggressioni al Loreto Mare e al San Giovanni Bosco, il manifesto sindacale contro la violenza punta il dito sulla prevenzione ancor prima dei provvedimenti repressivi.«Apprezziamo la volontà dell'Asl di costituirsi parte civile come annunciato dal manager Ciro Verdoliva - scrive in una nota Lello Pavone della Fials- ma chiediamo maggiore attenzione su ciò che è possibile fare prima degli accadimenti che traumatizzano il personale sanitario». Il decalogo, sottoscritto dal gruppo Fials composto da Pavone, Carmine Ferruzzi, Daniele Minichini, Antonietta Romano e Gennaro Salernitano è stato inviato al Commissario dell'Asl Napoli 1 ma anche al Prefetto, al presidente della Regione e al Ministero della Salute ritenendo la questione «significativa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria messa a rischio dagli episodi di violenza».Ai primi punti del decalogo, i sanitari chiedono «la presenza dei drappello di polizia nei presidi, l'aumento del numero di guardie giurate, il rafforzamento delle strutture per evitare l'invasione dei familiari in aree mediche e l'aumento del 30 % del numero di operatori a cui far corrispondere un incentivo economico per i reparti a rischio come il pronto soccorso». Il decalogo è stato condiviso sulle pagine Facebook di molti sanitari dando il via a una vera e propria campagna di sensibilizzazione sui social.Nel manifesto si legge anche la necessità di « avviare corsi di formazione, avere protocolli anti violenza condivisi e mettere in campo un percorso di affiancamento legale e psicologico post aggressione, oltre che alimentare una campagna di informazione per la popolazione».