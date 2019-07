CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Luglio 2019, 08:41

Aveva 43 anni ed era di Palma Campania il centauro rimasto vittima del terribile incidente avvenuto sabato pomeriggio sull'autostrada Caserta-Roma, in prossimità dello svincolo di Sarno. Pasquale Nappi (nella foto) era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo che avrebbe prima tamponato un'auto per poi schiantarsi contro il guardrail. L'impatto è stato terribile. Il 43enne è stato sbalzato dal sellino della moto ed è finito sulla barriera autostradale in ferro che gli ha tranciato la testa e un braccio.