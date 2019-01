Furti in serie a Bagnoli, i negozianti: «Nessuno ci aiuta, ronde notturne»

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notti insonni, di tensione e di paura. Non dormono più i commercianti di Bagnoli dove da quasi un mese, si sono registrati decine di furti ai negozi della zona. I colpi messi a segno sembrano essere tutti della stessa matrice ed a quanto pare, realizzati da una banda ben organizzata. Questo almeno è quello che risulta dalle testimonianze e dai video raccolti dalle telecamere di sorveglianza. Un gruppo di ragazzi incappucciati – sempre gli stessi da quello che riferiscono i negozianti – si avvicina alle saracinesche delle attività commerciali, scassinando in pochi minuti i lucchetti di protezione. Poi, con altrettanta velocità, sottraggono gli oggetti di valore all’interno e si dileguano in auto.«Viviamo da un mese questo incubo - afferma Giuseppe - ormai non ci dormiamo più la notte. Abbiamo deciso di scendere in strada per fare le ronde da soli. Da quello che sappiamo potrebbero anche essere armati e quindi il rischio è tanto. Ma non possiamo fare altrimenti. In poche settimane hanno seminato il panico e tutti siamo stati colpiti. Le forze dell’ordine non ci sono e nonostante le nostre denunce nessuno si è fatto vivo. Per questo siamo diventati tutti guardiani di noi stessi per tutelare e salvare quello che è nostro. Siamo stati lascati soli in questa battaglia per la sicurezza e per la legalità».