«Sono giorni che i residenti del quartiere assistono a questa strana situazione, mentre in città si susseguono interventi di sanificazione degli uffici aperti al pubblico si consente che in una zona così densamente popolata si creino assembramenti di persone in attesa di accedere agli uffici immigrazione della Questura e che stazionano sui marciapiedi fin dalle prime luci dell'alba».



E' la denuncia del consigliere della IV Municipalità Andrea Cristiani che ha segnalato come da diversi giorni e nonostante le raccomandazioni del Ministero della Salute - che, tra le altre cose, consigliano di mantenere la distanza minima di un metro tra le persone - all'esterno dell'ufficio immigrazione disi formino fin dalle otto del mattino assembramenti di persone in attesa di accedere agli sportelli.

LEGGI ANCHE Tragedia nel cuore di Torre del Greco: 26enne precipita dal terzo piano e muore

«Bisogna assolutamente fare qualcosa per impedire la diffusione del contagio - ha continuato Cristiani - e ben vengano gli interventi che si stanno realizzando in tutta Italia. Per questo non riusciamo a spiegarci come sia possibile che la Questura permetta un tale assembramento all'esterno dei suoi uffici di via Galileo Ferraris. Le persone che fanno la trafila per ottenere il permesso di soggiorno o per il rinnovo devono successivamente recarsi negli uffici del Comune per il completamento della pratica. Vengono così a contatto a loro volta con altre decine di persone. Voglio precisare - prosegue l'esponente del parlamentino di Gianturco - che la mia non è assolutamente una levata di scudi contro gli stranieri, ma in questo momento così delicato nessuno può essere al di sopra delle regole stabilite per evitare la diffusione del Coronavirus. Sono necessari provvedimenti - conclude l'esponente del quarto parlamentino - per tutelare la salute degli italiani e degli stessi stranieri che vivono nel nostro paese».

Anche per gli uffici delle Municipalità sono giorni di frenesia e di disagio. Alcune sedi hanno "contingentato" gli ingressi, consentendo l'accesso solo a piccoli gruppi di persone. Altri uffici sono corsi ai ripari con guanti e mascherine. La regola igienica che prevede il mantenimento della distanza minima di un metro nei rapporti interpersonali non è semplice da seguire e che ha creato non pochi grattacapi anche in uffici postali, banche e altre attività dove il contatto con il pubblico è inevitabile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA