Il percorso è segnato, tavolini e gazebo potranno restare su strade e piazze d'Italia fino alla fine del mese di giugno del 2023. Il prolungamento è previsto in un emendamento al decreto Aiuti Quater a firma di Gianluca Cantalamessa, senatore napoletano della Lega, che ha già ricevuto il parere favorevole del ministero della Cultura. Si tratta di una proroga alle disposizioni, decise nel 2020 per favorire la ripartenza dell'economia, che avrebbero avuto termine il prossimo 31 dicembre.

La notizia in città è stata accolta con entusiasmo dai gestori ma ha suscitato anche reazioni polemiche da parte di chi considera esagerata l'invasione di strade e piazze con gazebo e tavolini.

L'associazione Industria Commercio Artigianato Servizi e Turismo, presieduta dal napoletano Antonino Della Notte, in una nota ha spiegato di essere stata l'ispiratrice dell'emendamento che apre alla proroga. «Questa misura ha aiutato in modo considerevole tutti i pubblici esercizi sia dai danni causati dalle chiusure per l'emergenza Covid che da quelli ancora più drammatici del caro energia», ha spiegato Della Notte nel comunicato con il quale esprime soddisfazione per la svolta impressa alla questione.

Però fin da subito il leader dell'Aicast annuncia che la proroga di sei mesi non sarà sufficiente a sostenere le imprese in difficoltà: «Dagli ultimi dati emerge che migliaia di pubblici esercizi rischiano di chiudere definitivamente con la perdita stimata in oltre duecentomila posti di lavoro per non parlare dell'indotto a essi collegato. Era fondamentale per sostenere il settore, prorogare questa norma almeno fino al 30 giugno 2023 con la consapevolezza che arrivare al dicembre 2023 sarebbe ancor più decisivo».

Accoglie con soddisfazione la notizia anche Massimo Di Porzio, fresco presidente di Confcommercio Napoli, già al vertice della sezione pubblici esercizi: «Si tratta di un prolungamento determinante in questo momento, anche perché la scadenza al 31 dicembre avrebbe imposto una rivoluzione, in piena stagione turistica invernale, che sarebbe stata difficile da gestire».

Di Porzio, però, pur sostenendo le necessità del settore che è ancora alle prese con gravi difficoltà, guarda alla vicenda dei tavolini liberi con occhio critico: «Adesso è importante utilizzare questo tempo ulteriore per prevedere una attenta regolamentazione del settore. Io stesso ho presentato una proposta al sindaco per portare il mio contributo e so che l'Amministrazione è attivamente al lavoro proprio per creare un recinto di norme entro le quali far muovere la questione quando si uscirà dalla fase emergenziale».

Il concetto espresso da Di Porzio è legato, fondamentalmente, al rispetto della città e dei luoghi di pregio: «Io ritengo che sia necessario individuare norme-base che permettano ai pubblici esercizi di avere gli spazi necessari, senza però impattare negativamente sul panorama, sulle bellezze artistiche e architettoniche della città, sullo spazio dedicato al passeggio e allo shopping, solo così sarà possibile evitare, in futuro, le polemiche che accompagnano, fin dal primo momento, l'estensione degli spazi garantite dalle norme emergenziali nate con il Covid».

La notizia della proroga è stata accolta con sdegno da Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori Collinari che da tempo conduce una battaglia per il ridimensionamento degli spazi destinati a dehors e tavolini e che ha anche lanciato una petizione online, che ha raccolto seicento firme,per chiedere all'amministrazione comunale di regolamentare, con restrizioni, il settore: «La petizione - sottolinea Capodanno - è una richiesta di interventi immediati e non più dilazionabili per debellare un fenomeno che in città ha raggiunto livelli inaccettabili, peraltro in aperto contrasto con le normative al riguardo vigenti. Chiedo anche che vengano avviate le indagini, ritenute opportune e necessarie, per appurare eventuali responsabilità nei ritardi sin qui accumulati, a ragione dei mancati interventi finalizzati a debellare un fenomeno che, amplificatosi a dismisura nel tempo, sta ingenerando rabbia e irritazione crescenti tra i cittadini».

Sulla vicenda interviene l'assessore alle attività produttive, Teresa Armato, la quale spiega che: «La materia è preliminarmente disciplinata a livello nazionale. In caso, quindi, di una decisione legislativa ed un'ulteriore proroga - probabilmente dovuta alle difficoltà che stanno incontrando gli esercenti per il caro energia - ne prenderemo atto e la faremo applicare».

Poi l'assessore chiarisce: «Per quanto riguarda la competenza del Comune, non siamo all'anno zero: abbiamo infatti approvato i due regolamenti di serena convivenza e di pubblica sicurezza che prevedono norme specifiche e presto porterò in Giunta il disciplinare apposito per i dehors. Proprio in settimana, insieme con il professore Losasso coordinatore del gruppo di lavoro che include Sovrintendenza, Camera di Commercio e associazioni di categoria, partirà il confronto sulla bozza. Poi ci sarà la necessaria discussione con la commissione consiliare competente e con le Municipalità».