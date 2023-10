Mentre lo sciame sismico non dà tregua, il governo e i sindaci cercano di correre più in fretta delle scosse di terremoto. E sebbene «ora dobbiamo fare il pane con la farina che abbiamo, questa è la realtà e su questa realtà dobbiamo incidere», come ha ricordato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, l'ordine di scuderia è quello di stare pronti. E avere gli strumenti giusti. Sì, perché nella zona dei Campi Flegrei, nel frattempo, la terra ha tremato ancora. Lo ha fatto ieri mattina alle 4.15, con una scossa di magnitudo 2.2; poi alle 10.46 (magnitudo 2.6); e prima ancora alle 10.18 con una magnitudo 1.7. Ecco perché lo stesso Musumeci - che sarà a Napoli la prossima settimana - ha stretto i tempi per il varo di un decreto ad hoc che già oggi è atteso in Consiglio dei ministri. Ma non ha mancato di ricordare, il ministro, che «già nel dopoguerra andava impedita la costruzione in alcune aree vulnerabili, invece quella dei Campi Flegrei è una delle aree più antropizzate. C'è stata incuria, scarsa conoscenza, sottovalutazione del fenomeno». Sui piani di intervento, evacuazione e protezione civile, Musumeci ha evidenziato come «le esercitazioni di protezione civile, per il nostro codice, sono di competenza dei Comuni che devono adottare e applicare i piani comunali con il sostegno della Regione che ha una competenza concorrente con lo Stato. È chiaro però - ha aggiunto - che il piano di evacuazione vedrà l'impegno anche dei tecnici del dipartimento nazionale, perché non possiamo e non vogliamo lasciare soli gli enti locali, ma le competenze nel codice sono ben disposte e suddivise. Ognuno sa cosa deve fare. Un piano di evacuazione - ha spiegato - deve mettere la popolazione nelle condizioni di poter raggiungere in un tempo X, il luogo Y. Per poterlo fare servono le arterie necessarie e su questo lavoreremo con i tecnici già a partire dalla pubblicazione del decreto legge».

Sono almeno quattro i punti nodali del provvedimento: un piano di esodo in caso di fenomeno bradisismico grave; un programma di controllo sulla vulnerabilità degli edifici; il potenziamento delle strutture di Protezione civile (con il coinvolgimento delle scuole) e un sistema di comunicazione-informazione per la popolazione. Ci saranno, inoltre, come richiesto dai sindaci, anche facilitazioni per l'assunzione di personale tecnico nei Comuni grazie allo stanziamento di apposite risorse attraverso le quali le amministrazioni locali potranno anche sottoscrivere accordi operativi di programma con soggetti esterni. La conferma è arrivata ieri sera in seguito a un lungo incontro presieduto dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, al quale hanno preso parte - oltre ai primi cittadini dei Comuni interessati - anche la Città metropolitana di Napoli, Ingv, Protezione civile nazionale e regionale, Osservatorio vesuviano. Tra i presenti anche l'assessore regionale Mario Morcone e il collega del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Le figure di raccordo saranno lo stesso prefetto e Riccardo Rigillo, capo di gabinetto del ministro Musumeci: il decreto infatti non dovrebbe prevedere l'istituzione di una figura commissariale. «La popolazione stia tranquilla - c'è la massima attenzione», ha detto Palomba che ha coinvolto, sul fronte sanitario, anche le Asl Napoli 1 e 2 e il 118 oltre all'Usr per la popolazione scolastica. «La Protezione civile redigerà un piano per il bradisismo specifico, dopo il decreto in arrivo, per fare in modo che ci sia un'analisi compiuta sulla procedura così che la misura entri in azione per la salvaguardia della popolazione», ha ribadito Luigi D'Angelo direttore operativo per il coordinamento delle emergenze per la protezione civile nazionale. Il punto è: concedere ai sindaci la possibilità e gli strumenti di agire. «Attualmente dalle analisi dei parametri - ha ricordato D'Angelo - la Commissione nazionale Grandi Rischi dice che siamo ancora nella fase gialla, ma ci sono fenomeni in corso, nessuno può dire che non ce ne saranno più».

Non meno importante anche la salvaguardia dei beni culturali nella zona dei Campi Flegrei. «Il mio capo di gabinetto - ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ieri a Pompei con la commissaria Ue, Elisa Ferreira - ha insediato proprio ieri una commissione. Ci incontreremo, valuteremo con i tecnici e terremo tutto sotto controllo». Comunque, ha sottolineato Sangiuliano, «in questi casi la prima cosa è pensare ai bisogni e alle necessità delle persone. Poi, ovviamente, anche al nostro patrimonio».