Decumani, arrestati due spacciatori e l’autore di un furto ai turisti

Gli agenti del Commissariato Decumani nel transitare in via Pisanelli hanno notato due persone che, alla loro vista, hanno tentato di nascondersi dietro un’autovettura in sosta per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno fermati e trovati in possesso di una busta contenente circa 492 grammi di marijuana, due involucri con circa 2 grammi della stessa sostanza e un cellulare. A.G. e S.E., napoletani di 22 e 20 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Ancora, stamattina i poliziotti, nel transitare in via San Biagio dei Librai, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, stava seguendo un turista fino a quando, approfittando della sua distrazione, è riuscito a infilare la mano nella tasca posteriore del suo pantalone prendendogli il portafogli.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, identificandolo per F.S., 65enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato arrestato per furto con destrezza, mentre il portafogli è stato restituito alla vittima.