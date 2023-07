Napoli, ai Decumani arrestato 65enne per spaccio di sostanze stupefacenti

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vicolo Scassacocchi, hanno notato un uomo introdursi in uno stabile per poi entrare in un’abitazione ed uscire dopo pochi minuti.

I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso di una bustina contenente circa 0,4 grammi di cocaina ed hanno accertato che lo stesso aveva appena acquistato la sostanza nell’appartamento; pertanto sono entrati nell’abitazione ed hanno sorpreso un altro uomo in possesso di due bicchieri contenenti circa 13 grammi della stessa sostanza, 4 sigarette del peso complessivo di circa 4 grammi contenenti marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, 300 euro ed un cellulare privo del codice IMEI di cui non ha saputo giustificare la provenienza.



Un 65enne napoletano già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ricettazione, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.