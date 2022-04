Decumani, trova l'ex fidanzata al bar la insulta e le ruba il cellulare: arrestato

Gli agenti di polizia, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico San Demetrio per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una giovane la quale ha raccontato loro che, poco prima, mentre si trovava all’esterno di un bar era stata avvicinata dal suo ex fidanzato che, dopo averla insultata, le aveva strappato il cellulare dalle mani.

Gli operatori hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione identificandolo per E.G.M.A., 22enne capoverdiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno arrestato per furto con strappo e denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.

Infine, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.