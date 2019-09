Domenica 29 Settembre 2019, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli agenti del commissariato Decumani sono intervenuti in Via Lanzieri per la segnalazione di un parcheggiatore abusivo.I poliziotti hanno accertato che un uomo aveva tentato di estorcere dei soldi ad un automobilista; al rifiuto di quest’ultimo il parcheggiatore aveva danneggiato l’autovettura rompendo lo specchietto retrovisore e allontanandosi subito dopo.L’uomo, un cittadino marocchino 43enne irregolare sul territorio nazionale, è stato intercettato a poche centinaia di metri e, dopo una colluttazione, arrestato per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e denunciato per tentata estorsione, danneggiamento e soggiorno illegale sul territorio nazionale.