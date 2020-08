Degrado a Napoli, viale Augusto come il deserto: «Via l'assessore all'ambiente»

Gli enormi viali alberati di viale Augusto non torneranno più. Ormai non è più solo una preoccupazione per i residenti del quartiere, ma sembra essere diventata una triste certezza. Il punteruolo rosso, il disinteresse e le arcinote difficoltà del Comune nel garantire la corretta manutenzione del verde urbano, hanno assassinato una delle più belle passeggiate verdi che caratterizzavano la città. Oggi le aiuole centrali, dove ormai sopravvivono a stento solo pochissimi alberi, sono ridotte ad una grande distesa desertica. L'erba è completamente sparita sotto l'azione combinata dei raggi solari e dei mancati interventi di manutenzione. Le poche chiazze che ancora resistono devono la loro esistenza solo ai pietosi interventi di residenti e commercianti del quartiere che, di tanto in tanto, innaffiano quel poco che resta delle bellissime aiuole.

Una situazione desolante, testimoniata anche da un dossier fotografico prodotto dal comitato Robinson Parco Pubblico, che si unisce e forse completa il quadro delle tantissime criticità segnalate ogni giorno da cittadini, comitati e associazioni civiche. Impossibile dimenticare il disastro di piazza Carlo III, di piazza Nazionale, di piazza Garibaldi o di via Marina, ormai ex aree verdi unite da un unico destino fatto di desolazione e abbandono. Il comitato Gazebo Verde da ormai diverse settimane ha dato vita ad una raccolta firme per chiedere la testa dell'assessore al Verde Luigi Felaco, ritenuto responsabile dell'attuale situazione.



«Siamo a circa 300 firme - spiega- e il numero cresce giorno dopo giorno. Saremmo ingiusti nel ritenere l'assessore Felaco, l'ultimo arrivato, come unico responsabile del disastro che vediamo nella nostra città, ma è lui a capo dell'assessorato al Verde ed è lui che deve rispondere di questa situazione. E di certo non può farlo asserendo di non vedere il degrado che viene denunciato da anni. Come cittadini abbiamo più volte fatto presente lo stato attuale del nostro verde pubblico, proponendo soluzioni e cercando un dialogo, nella migliore delle ipotesi non siamo stati presi in considerazione. Per questo abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione verso il problema, invitando quanti sono scontenti dell'attuale situazione a partecipare a questa nostra forma di protesta civile».

Per la maxi aiuola centrale - o quello che ne resta - di viale Augusto è prevista la realizzazione di una pista ciclabile che dovrebbe tagliare in due lo spartitraffico. Progetto malvisto sia dai residenti del quartiere che dai comitati civici che lo hanno bocciato ritenendolo una «idiozia».



«L'aiuola centrale di viale Augusto va recuperata e preservata nella sua interezza - spiega, professore associato del dipartimento di Architettura della Federico II - perché è l'unica aiuola in grado di sostenere le alberature ad alto fusto che dovrebbero essere piantate per consentire una corretta ombreggiatura della strada e degli alti palazzi del viale Augusto. Proprio al viale Augusto - prosegue la docente - esiste già un'altra pista ciclabile delimitata da un cordolo in pietra lavica. Prevederne un'altra in quella posizione è una idiozia. Purtroppo questa amministrazione, in quanto a scelte, opta sempre per la peggiore soluzione possibile».

Sulla questione pini, poi, Buondonno è lapidaria: «Io non sono dell'idea che si debba scartare a priori la soluzione della ripiantumazione dei pini al viale Augusto, anche se la Sovrintendenza ha proposto altre soluzioni. Se è vero che i pini si ammalano è altrettanto vero che possono essere curati efficacemente. In questi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio scempio di alberi, basti pensare a quello che è successo a Posillipo. Il dramma - prosegue ancora - è che ormai quei bellissimi viali alberati non li vedremo mai più. Anche se, per assurdo, ripiantassero oggi tutti gli alberi abbattuti, la nostra generazione non farà mai in tempo a vederli crescere. Si va verso una deriva assolutamente disastrosa per il nostro verde pubblico. Al posto delle aiuole - conclude - ormai vediamo solo tanti cartelloni pubblicitari».

