Degrado a piazza Garibaldi: «Chi ha potere intervenga, non ne possiamo più»

Domenica 23 Settembre 2018, 20:35 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 20:38

NAPOLI - Degrado e rifiuti ovunque in piazza Garibaldi. Ai lavori di riqualificazione si aggiunge il disagio di barboni ed extracomunitari che talvolta sono costretti a dormire in strada su cartoni, vivendo nell’abbandono più totale.Alcuni residenti chiedono aiuto rivolgendosi alla Municipalità senza però avere risposte o soluzioni adeguate. In un lato della piazza si accumulano rifiuti giorno per giorno, spesso senza essere prelevati. «In piazza Garibaldi, siamo totalmente fuori controllo - scrive un residente, Francesco - vediamo scene di inciviltà, che vorremmo risparmiarci». Anche durante le ore notturne, i cantieri rendono scure le strade laterali e la poca visibilità spaventa gli abitanti della zona.«Chi ha competanza e poteri per intervenire - conclude il residente - ne sia consapevole, e faccia qualcosa per evitare che quel luogo diventi un dormitorio ed un orinatoio».