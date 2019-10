Napoli, il rione dell’Amica geniale abbandonato nel degrado: «Noi dimenticati dopo la fiction»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 12:55

Cumuli di rifiuti, erba incolta e strutture fatiscenti, nei luoghi dell’amica geniale al Rione Luzzatti. L’area in cui è stata girata una delle serie di maggior successo degli ultimi tempi, è una grande discarica a cielo aperto. I vialetti ed i percorsi in cui si muovevano le protagoniste della fiction sono impraticabili. La spazzatura viene ammassata ad ogni angolo e spesso ricoperta dalla vegetazione che cresce indisturbata. I roditori e gli insetti, attirati dai miasmi, invadono le strade e le abitazioni dei residenti costringendoli a chiudersi in casa.«Abbiamo ancora gli zampironi accesi – dichiarano i cittadini – ma non riusciamo a fermare l’invasione di zanzare. Ce ne sono a centinaia e spesso accompagnate da blatte e scarafaggi. Non abbiamo mai visto una situazione del genere. Questo rione è stato al centro di una grande attenzione negli ultimi periodi, ma non è stato sufficiente a renderlo vivibile. Gli sversamenti abusivi continuano e non si riescono ad effettuare controlli. Ci sentiamo abbandonati».L’Amica geniale ha suscitato grande interesse per il quartiere dove, in più punti, sono stati posizionati targhe e modelli cartonati in ricordo della fiction. E’ qui che curiosi e turisti si ritrovano per visitare la zona, o per scattare una fotografia. A due passi dalle discariche e dalle “foreste urbane”.«Non si può continuare così – afferma l’attivista Giovanni Gemito – perché il rione è di tutti e va tutelato. Gli spazi comuni sono impraticabili ed i giardinetti inesistenti. Da tempo non ci sono interventi di pulizia e spesso gli abitanti del quartiere fanno tutto da soli. Gli scenari visti dai protagonisti della serie Tv sono irreali e solo i cartonati ricordano quel successo. La realtà invece è di un degrado continuo e senza precedenti. Chiediamo interventi immediati per restituire sicurezza e dignità ad un quartiere sempre più dimenticato da chi dovrebbe tutelarlo».