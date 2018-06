Degrado al cimitero del pianto: ossa visibili nei loculi senza coperture ed immondizia nelle aiuole incolte

Giovedì 21 Giugno 2018, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 09:16

Degrado, rifiuti ed ossa dei defunti visibili all'interno dei tumuli aperti sulla strada. Queste le condizioni in cui si trova attualmente il cimitero del Pianto di Napoli, dove ormai è diventato difficile recarsi per andare a trovare i propri cari.Sempre più spesso infatti, in questi ultimi giorni, stanno pervenendo segnalazioni e lamentele – ad alcuni consiglieri della IV Municipalità – da parte dei cittadini che denunciano questo insostenibile stato di abbandono delle aree sepolcrali. Ma non solo. Anche gli spazi verdi risultano incolti e pieni di rifiuti che costantemente vengono gettati tra le erbacce sempre più alte.«I cittadini ci hanno segnalato decine di tombe aperte e con i resti ancora visibili» commentano Pietro Contemi ed Ugo Parisi di “Generazione Sud”. «Le erbacce alte poi, impediscono a volte di vedere le lapidi del tutto coperte dal verde e quando piove spesso quelle zone si trasformano in un vero pantano. Non si riesce a comprendere come si possa lasciare in questo stato uno dei più importanti cimiteri della città. Chiediamo subito all'amministrazione comunale di intervenire per riportare questo spazio sacro al suo antico splendore».