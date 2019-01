Mercoledì 9 Gennaio 2019, 21:33

Chi scatta la foto evita di ritrarre i giganteschi bidoni che spuntano da qualche giorno, sulla scogliera del lungomare di Bagnoli. La scena che si ripete come un copione é sempre la stessa. Coppiette di innamorati o amanti dei selfie fotografano il panorama su via di Pozzuoli, tentando di non inquadrare gli ingombranti contenitori abbandonati sull’arenile e sugli scogli.Per il momento, nessuno si é fatto carico di individuare natura e provenienza di quegli enormi bidoni, né tantomeno di appurare se possano costituire un rischio per l'ambiente eppure campeggiano da giorni davanti al mare di Bagnoli. Secondo Giuseppe Esposito, presidente dell’Arci Mare Bagnoli si tratterebbe di «bidoni per l'allevamento di cozze trainati dalle mareggiate e l'elevato numero dei container non escluderebbe la provenienza da allevamenti abusivi».A proposito dello stato della scogliera definito in alcuni tratti «osceno» da Esposito che si riferisce alla presenza di materiali che non vengono rimossi dagli scogli «partirà un progetto in sinergia con la Regione Campania - annuncia il presidente dell'associazione - per bonificare la scogliera e costruire delle opere artistiche riciclando i materiali rinvenuti».Sulla natura dei bidoni ed eventualmente sul loro contenuto, verrà richiesto l'interessamento dell’Arpac dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli. «Recentemente c ‘è stato il caso del bidone dei rifiuti abbandonato nelle acque di Posillipo e l’inquinante sversato nello specchio d'acqua di Mergellina--afferma Borrelli- occorre accertarsi dei possibili rischi igienico sanitari di questo tipo di eventi per cui chiederemo analisi specifiche sui bidoni oltre alla loro rimozione».