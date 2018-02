Degrado davanti al Cardarelli: cibo e coperte nelle aiuole comunali

Sabato 3 Febbraio 2018, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 18:05

Degrado nella zona ospedaliera. Nelle aiuole pubbliche davanti al Cardarelli cartoni, coperte e abiti ricoprono diverse panchine. Nonostante i senza tetto non vivano più nelle aree verdi, diversi cittadini continuano a portare cibo e indumenti che non fanno altro che peggiorare la situazione di incuria.È Alfredo Di Domenico, alias «Bukaman», a lanciare, ancora una volta, l’allarme insieme al collega infermiere Elio Sparano per le pessime condizioni in cui versano gli spazi comunali a due passi dall'accesso di uno dei più importanti nosocomi del Mezzogiorno. Circostanza già denunciata in precedenza e che si ripresenta a distanza di pochi mesi. Davanti all'ospedale resta ancora il dissesto sulla carreggiata in prossimità della fermata dei mezzi pubblici.