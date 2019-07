Degrado piazza Cavour, flash mob di residenti e negozianti: «Mo' basta»

Sabato 6 Luglio 2019, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 14:59

Da diversi mesi si susseguono le richieste d'intervento da parte dei cittadini su piazza Cavour e sulla fontana del Tritone. La zona è immersa nel degrado più totale e si è trasformata in un bivacco per senza fissa dimora che, proprio all'ombra della storica fontana - conosciuta familiarmente col nome di "fontana delle paparelle" - espletano bisogni fisiologici incuranti del continuo andirivieni di passanti. La risoluzione di questa situazione scabrosa, però, non sembra essere nell'agenda del Comune di Napoli e della III Municipalità.Il degrado della fontana ottocentesca è cominciato nel giugno 2018, quando a causa del mancato rinnovo del contratto di servizio tra Comune di Napoli e Abc, la maggior parte delle fontane sono rimaste a secco. Per la fontana del Tritone il problema, secondo quanto avrebbero riferito i tecnici ai cittadini inferociti, sarebbero da ricercare nel guasto del motore per il ricircolo dell'acqua. La vasca si è così trasformata in un enorme ricettacolo di rifiuti dove, non di rado, gli extracomunitari che si accampano nottetempo, scendono per i propri bisogni fisiologici. Il cattivo odore che gli antichi marmi emanano in alcune ore del giorno è indescrivibile. Così come sono indescrivibili le condizioni dell'intera piazza che risente degli insufficienti interventi di spazzamento da parte di Asìa, della cura insufficiente delle aiuole - ormai i prati sono tutti rinsecchiti - e di qualche incivile di troppo.Per protestare contro il disinteresse istituzionale un gruppo di cittadini residenti, di membri di associazioni civiche e di commercianti hanno inscenato stamattina un flash mob di protesta esponendo uno striscione e cercando di sensibilizzare i passanti verso il destino di una piazza situata a due passi da uno dei musei più visitati del mondo. L'immagine della città - di pari passo con le terribili condizioni di piazza Cavour - subisce ogni giorno un colpo terribile. I turisti, come hanno spegato i manifestanti, passando in zona fotografano e filmano la fontana trasformata in un bivacco per clochard.«Siamo qui per protestare contro il disinteresse verso questa fontana e verso questa piazza - spiega Ciro Galiero, tra gli organizzatori della manifestazione - ormai la zona è diventata invivibile a causa dei bivacchi dei senza fissa dimora che lasciano in giro una grande quantità di rifiuti. L'odore di urina è insopportabile e in certi momenti costringe la gente a tenere le finestre chiuse. Crediamo che il Comune di Napoli e la III Municipalità debbano seriamente cominciare a interessarsi di questa piazza che è attraversata ogni giorno da migliaia di turisti diretti al Museo Archeologico».Tra i manifestanti anche il consigliere della Municipalità Stella-San Carlo Arena che ha avanzato alcune proposte per il ripristino della fontana e per il decoro di piazza Cavour. «Assodato che Abc non è in grado di garantire il funzionamento e la manutenzione della fontana - ha affermato - si potrebbe pensare di affidarla a importanti soggetti pubblicitari che, come avvenuto per altri monumenti, potrebbero garantire la corretta gestione del monumento in cambio di visibilità. Un modello che il direttore del Museo di Capodimonte ha sperimentato con successo». Sulla spinosa questione decoro Acampora incalza: «Questa piazza dovrebbe essere delimitata da cancelli e chiusa al pubblico nelle ore notturne. Così si potrebbero evitare i bivacchi dei senza fissa dimora e si potrebbe dare un senso di sicurezza maggiore ai cittadini della zona. Anche questo modello - ha concluso il consigliere - è già stato sperimentato con buoni successi altrove».