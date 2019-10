Napoli, l'ex cimitero degli inglesi ostaggio del degrado: «Restituire i giardini alla città»

Martedì 8 Ottobre 2019, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 10:04

Una giungla urbana incolta e abbandonata. Monumenti sepolcrali in continua decadenza e dimenticati tra le erbacce ed i rifiuti. Lo scempio di uno tra i giardini più antichi di Napoli non ha risparmiato niente e nessuno. Neanche chi – sotto quelle sculture – fu sepolto alla fine dell’800. Camminando in piazza Santa Maria della fede, si nota subito come l’ex cimitero degli inglesi sia diventato uno dei luoghi più desolati della città. Un sito di interesse storico – artistico, trasformato in una discarica fatiscente e pericolosa.«Le mura perimetrali sono in rovina – dichiara il presidente dell’associazione “Napoli in sinergia” Armando Coppola – e rischiano di crollare da un momento all’altro. La casa del custode è in condizioni pessime e si affaccia su una piazza abbracciata dal degrado. Le discariche crescono di giorno in giorno ed i cittadini sono esasperati. I progetti di recupero della passata amministrazione locale, sono stati abbandonati e tutto resta fermo. E’ assurdo che un luogo del genere sia così trascurato».Questa analisi però, non trova d’accordo l’attuale presidente della IV Municipalità che invece parla di situazione nota e sotto controllo.«Presto avvieremo i lavori di ristrutturazione – afferma Giampiero Perrella – che sono pronti a partire. Crediamo che questa piazza vada restituita alla cittadinanza e liberata dalla discarica che la opprime. Il parco dell’ex cimitero rappresenta una ricchezza per il quartiere che ha pochi spazi di aggregazione per i più giovani. Vogliamo che la messa in sicurezza dell’area si avvii nel più breve tempo possibile e che sia finalmente risolutiva. I giardini vanno restituiti alla cittadinanza».