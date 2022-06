Degrado a Napoli, boom di messaggi sul Whatsapp del Mattino: invia il tuo

In poche ore già decine di segnalazioni al numero Whatsapp che Il Mattino ha messo a disposizione dei lettori nell’ambito della campagna avviata dal quotidiano a tutela del decoro urbano e della bellezza della città. Degrado viene segnalato nell’area dei Decumani per la presenza di rifiuti non raccolti; un altro lettore lamenta nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio la presenza di «alberi tagliati da altri cittadini» e abbandonati.

Il lettore Enzo Sorrentino ha inviato alcune foto emblematiche di clochard sotto il Colonnato di piazza del Plebiscito mentre un’altra segnalazione riguarda la scarsa pulizia davanti al liceo Sannazaro al Vomero. C’è inoltre chi contesta la scelta dell’Anm di spostare la fermata dei bus di cinquanta metri in piazza Garibaldi e ciò costringe «i cittadini a sostare vicino ai clochard».

Un lettore, infine, denuncia l’esplosione di fuochi d’artificio in varie zone della città ogni notte. Continuate a inviarci segnalazioni, immagini e video al numero whatsapp 3482108208.