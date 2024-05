Napoli, allarme degrado a piazza Garibaldi, residenti e commercianti: «Urgono interventi»

L'area pedonale di Piazza Garibaldi, punto cruciale di accesso alla galleria commerciale e alla stazione Garibaldi della metro linea 1, lamenta un triste stato di abbandono e degrado, nonostante sia stata realizzata solo pochi anni fa.

«Abitiamo qui – dice un residente di piazza Garibaldi – ed avvertiamo una sensazione di degrado ed insicurezza. È davvero mortificante vedere che dopo qualche anno dalla riqualificazione siamo in queste condizioni».

Le immagini allegate mostrano alloggi per ascensori in cristallo vandalizzati, sporcizia diffusa e persino escrementi umani, generando un odore nauseabondo di urina. Questo scenario, oltre a deturpare l'immagine della zona, solleva preoccupazioni per i residenti e i visitatori.