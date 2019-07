Napoli, degrado a Santa Chiara: l'area destinata ai bambini invasa dai rifiuti

Domenica 7 Luglio 2019, 15:18

«L'area verde destinata ai bambini nel giardino di Santa Chiara è nel degrado. Alcuni giochini sono stati divelti, i cestini sono perennemente pieni e alcuni incivili proprietari di cani utilizzano quei giardinetti per portare i loro animali incuranti della presenza dei bambini e lasciando in giro le feci dei cani. Chiederò immediatamente un riscontro ad Asìa e informerò il presidente Chirico di questa incresciosa situazione sperando che anche i cittadini cominicino a collaborare seriamente per tenere nel decoro un'area verde frequentata ogni giorno da centiniaia di bambini».Lo ha denunciato il consigliere della II Municipalità Pino de Stasio che ha sottolineato come ormai da diversi giorni la piccola area verde situata a ridosso del complesso di Santa Chiara versi in tristi condizioni di degrado e abbandono. Alcuni giochi necessiterebbero di manutenzione urgente mentre la pulizia lascia molto a desiderare. Un problema, quello dei rifiuti che strabordano dai cestini, figlio degli interventi insufficienti da parte di Asìa e, dall'altro lato, dall'incivilità di alcuni cittadini che, specie nel tardo pomeriggio, utilizzano quella zona che dovrebbe essere destinata solo ai bambini come un vero e proprio bivacco.I resti di cibo, cartoni di pizza, lattine e bottiglie la fanno da padrone. Simbolo evidente che quella piccola oasi al riparo dalle grandi masse turistiche che invadono i Decumani sono utilizzate molto spesso, anche dagli stessi turisti che vi trovano rifugio e un posto riparato dal sole dove consumare i loro cibi da asporto.L'esponente del secondo parlamentino ha lanciato la proposta di estendere l'ordinanza "plastic-free" anche ai giardinetti pubblici del centro storico. «Non è la prima segnalazione che arriva in merito a situazioni di questo genere - spiega ancora Pino de Stasio - altri giardinetti sono in queste condizioni, letteralmente invasi dalla plastica. Nei prossimi giorni proporrò di estendere l'ordinanza che vieta l'utilizzo della plastica anche nei giardinetti del centro storico, con la speranza che i cittadini dimostrino di avere maggiormente a cuore le sorti di questi fondamentali polmoni verdi».In verità nei giardinetti di Santa Chiara di verde - se si escludono le erbacce che crescono rigogliose - ne resta ben poco. I prati su cui poggia la maggior parte dei giochini sono quasi del tutto rinsecchiti e necessiterebbero di un infoltimento sostanzioso. Con il caldo asfissiante di quest'ultimo periodo, infatti, il rischio è di veder trasformate le aree verdi in lande desolate e polverose.