Lunedì 17 Dicembre 2018, 16:57

I cantieri di via Marina diventano degli acquitrini. Dopo la forte pioggia di queste ultime ore, la strada interna destinata ai mezzi pubblici si è trasformata in una piscina a cielo aperto. Le acque accumulate non riescono a defluire e sempre più spesso i cittadini lamentano allagamenti. Ma non solo. A preoccupare di più i residenti è la situazione di forte abbandono in cui, ancora adesso, si trova l’area dei cantieri.«Bisogna intervenire al più presto» dichiarano, «perché la zona è degradata ed insicura. I cantieri sono pericolosi e sono stati trasformati in discariche abusive. Chiediamo la chiusura della zona ed una soluzione per facilitare il deflusso dell’acqua che ormai invade anche le carreggiate».