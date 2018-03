Deiulemar, alla banca di Malta 363 milioni sotto sequestro conservativo

Martedì 27 Marzo 2018, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 23:04

TORRE DEL GRECO. Sequestro conservativo per 363 milioni di euro ai danni della Bank of Valletta: il popolo degli obbligazionisti della Deiulemar compagnia di navigazione torna a sperare di riavere buona parte dei soldi investiti nell’ex colosso armatoriale. La notizia più attesa è arrivata ieri mattina, a tre anni e mezzo dall’avvio del procedimento e un mese dopo la decisione del giudice Valentina Vitulano di riservarsi la decisione sulla richiesta formulata dai tre componenti della curatela fallimentare della società di fatto. Per il tribunale di Torre Annunziata insomma quei soldi sono transitati, sotto forma di tre trust riconducibili agli armatori poi falliti, nelle casse dell’istituto di credito, partecipato in una quota dallo stesso Stato maltese. Qui sono poi «spariti» - come hanno dimostrato le successive indagini - senza che i vertici della Bank of Valletta riuscissero ad indicare dove fossero finiti. Fino al sequestro conservativo di ieri, che chiama in causa proprio i beni dell’istituto maltese. Sotto chiave praticamente la metà dei soldi vantati dagli obbligazionisti, che hanno investito circa 720 milioni di iero nei presunti «bond» emessi in serie dalla società di via Tironi e poi diventati carta straccia.Una decisione salutata con soddisfazione dai componenti della curatela fallimentare della società di fatto, che sulla necessità di «congelare» questi soldi si erano notevolmente spesi negli ultimi tempi:«Il provvedimento – scrivono in un comunicato i tre curatori, Giuseppe Castellano, Massimo Di Pietro e Antonio Denotaristefani di Vastogirardi – che naturalmente è suscettibile di reclamo, costituisce un successo di grande rilievo, anche perché rappresenta una conferma importante, anche se per il momento soltanto provvisoria, della validità delle tesi della curatela». È infatti facile prevedere che gli avvocati dell’istituto di credito maltese, dopo avere ricevuto le motivazioni legate al provvedimento, provvederanno a presentare ricorso. Negli ambienti legali vicina al fallimento Deiulemar questo è dato per scontato. Di fatto però la palla, in attesa della mossa degli avvocati della Bank of Valetta, passa nuovamente alla curatela fallimentare: come scrive nel suo dispositivo il giudice Vitulano il tribunale «autorizza la curatela del fallimento Deiulemar società di fatto a procedere al sequestro conservativo» rimettendo alla scelta della stessa curatela «la concreta individuazione dei beni (mobili, mobili registrati, immobili, somme o crediti) su cui attuarlo». Escluso al momento l’eventuale ricorso a rogatorie internazionali, in quanto sul caso legato alla competenza territoriale c’è già stata una precedente decisione del tribunale oplontino.Ma cos’è la società di fatto? Come sancito dal giudice delegato Fabio Di Lorenzo, è una «costola» della Deiulemar compagnia di navigazione, nata dalla constatazione che gli armatori coinvolti nel crac hanno agito per distrarre i beni dell’ex colosso armatoriale, favorendo così un indebito arricchimento personale. Con la società di fatto sono insomma stati dichiarati falliti i singoli armatori, coinvolgendo nel crac i beni appartenenti a ogni singolo fallito e non direttamente riconducibili alla compagnia. I curatori pongono poi l’accento sul fatto che «il provvedimento concesso fa giustizia – per quanto non ve ne fosse alcun bisogno – di qualsiasi illazione circa presunti pregiudizi da parte del tribunale di Torre Annunziata, o di suoi componenti». Un aspetto che sottolinea anche l’avvocato Giuseppe Colapietro, referente locale di Noi Consumatori e difensore di centinaia di investitori: «Il fatto che a firmare questo provvedimento sia il giudice Vitulano – dice – sempre così precisa nelle sue decisioni, è sintomatico anche del buon esito che potrebbe avere il giudizio di merito. La curatela ha lavorato in maniera encomiabile per giungere a questo sequestro conservativo e ora non è da escludere che sarà lo stesso Stato maltese, che ha una quota parte nella Bank of Valletta, a chiedere di vederci chiaro sulla vicenda e magari intavolare un confronto per arrivare a una soluzione rapida di una vicenda che sull’isola ha già creato in passato forti preoccupazioni». Per l’avvocato Antonio Cardella è «la dimostrazione ancora una volta che fu lungimirante la strada intrapresa per arrivare alla definizione e al successivo fallimento della società di fatto composta dagli armatori poi dichiarati falliti. È il miglior viatico in attesa del giudizio di merito, sapendo fin da subito, in caso di responso positivo, dove mettere le mani». Infine Monica Cirillo, referente locale dell’Adusbef parla di «un provvedimento che rende giustizia a chi ha perso i propri soldi e che evidenzia come nel caso ci sia stata la responsabilità delle banche, in Italia come all’estero. Penso ai tanti milioni transitati sui conti personali dell’ex ad Michele Iuliano senza che nessuno palesasse una minima perplessità». Esultano i risparmiatori sui social: «Nella storia d’Italia è il maggiore sequestro conservativo sui beni di una banca».