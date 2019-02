Giovedì 14 Febbraio 2019, 17:35

TORRE DEL GRECO - Fissata la data per l’udienza alla Suprema Corte di Cassazione per il procedimento penale legato al fallimento della Deiulemar compagnia di navigazione. L’ultimo atto del processo che vedrà coinvolti cinque armatori è fissato per il prossimo 17 maggio, a sette anni esatti dal crac costato a quasi tredicimila investitori oltre 720 milioni di euro, quelli investiti nei “titoli” emessi in “serie” dalla società armatoriale e rivelatisi poi cartastraccia. Ad essere giudicati saranno Giuseppe Lembo, i fratelli Angelo, Pasquale e Micaela della Gatta e Giovanna Iuliano: le loro condanne in Appello variano dai 13 ai 5 anni e 4 mesi di reclusione.